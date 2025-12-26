La version 4.0.0 du langage de programmation Ruby est sortie, introduisant « Ruby Box », une nouvelle fonctionnalité qui permet de séparer les définitions, et « ZJIT », un nouveau compilateur JIT

Ruby Box

Ruby est un langage de programmation polyvalent. Il a été conçu dans un souci de productivité et de simplicité. En Ruby, tout est un objet, y compris les types de données primitifs. Il a été développé au milieu des années 1990 par Yukihiro « Matz » Matsumoto au Japon. Ruby est un langage interprété, de haut niveau et à typage dynamique ; son interpréteur utilise le ramasse-miettes et la compilation juste à temps (JIT). Il prend en charge plusieurs paradigmes de programmation, notamment la programmation procédurale, orientée objet et fonctionnelle. Selon son créateur, Ruby a été influencé par Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada, BASIC et Lisp.La version 4.0.0 de Ruby est sortie et introduit « Ruby Box » et « ZJIT ». Ruby Box est une nouvelle fonctionnalité (expérimentale) qui permet de séparer les définitions. ZJIT est un nouveau compilateur juste-à-temps (JIT), développé comme la prochaine génération de YJIT. ZJIT est plus rapide que l'interpréteur, mais pas encore aussi rapide que YJIT. Cette version apporte également des mises à jour des classes principales.Ractor, le mécanisme d'exécution parallèle de Ruby, a bénéficié de plusieurs améliorations. En termes de performances, de nombreuses structures de données internes ont été améliorées afin de réduire considérablement les conflits sur un verrou global, ce qui permet un meilleur parallélisme. Les Ractors partagent désormais moins de données internes, ce qui réduit les conflits de cache CPU lors de l'exécution en parallèle.Ruby Box est une nouvelle fonctionnalité (expérimentale) qui permet de séparer les définitions. Ruby Box est activée lorsque la variable d'environnementest spécifiée. La classe estLes définitions chargées dans une boîte sont isolées dans celle-ci. Ruby Box peut isoler/séparer les monkey patches, les modifications des variables globales/de classe, les définitions de classe/module et les bibliothèques natives/ruby chargées des autres boîtes.Les cas d'utilisation prévus sont les suivants :- Exécuter des cas de test dans une boîte pour protéger les autres tests lorsque le cas de test utilise des monkey patches pour remplacer quelque chose- Exécuter des boîtes d'applications web en parallèle pour effectuer un déploiement bleu-vert sur un serveur d'applications dans un processus Ruby- Exécuter des boîtes d'applications web en parallèle pour évaluer les mises à jour de dépendances pendant une certaine période en vérifiant les différences de réponse à l'aide du code Ruby.- Utiliser comme API de base (bas niveau) pour implémenter une sorte d'API « package » (haut niveau) (elle n'est pas encore conçue).ZJIT est un nouveau compilateur juste-à-temps (JIT), développé comme la prochaine génération de YJIT. Vous avez besoin de Rust 1.85.0 ou d'une version plus récente pour compiler Ruby avec le support ZJIT, et ZJIT est activé lorsqueest spécifié.L'équipe développe un nouveau compilateur pour Ruby afin d'augmenter les performances maximales (taille d'unité de compilation plus importante et SSA IR) et d'encourager davantage de contributions externes (en devenant un compilateur plus traditionnel).ZJIT est plus rapide que l'interpréteur, mais pas encore aussi rapide que YJIT. Les développeurs sont encouragés à tester ZJIT, mais il n'est pas recommandé de ne pas le déployer en production pour le moment.Ractor, le mécanisme d'exécution parallèle de Ruby, a bénéficié de plusieurs améliorations. Une nouvelle classe,, a été introduite pour résoudre les problèmes liés à l'envoi et à la réception de messages. De plus,facilite le partage d'objetsentre les Ractors.En termes de performances, de nombreuses structures de données internes ont été améliorées afin de réduire considérablement les conflits sur un verrou global, ce qui permet un meilleur parallélisme. Les Ractors partagent désormais moins de données internes, ce qui réduit les conflits de cache CPU lors de l'exécution en parallèle.Ractor a été introduit pour la première fois dans Ruby 3.0 en tant que fonctionnalité expérimentale, l'objectif est de supprimer son statut « expérimental » l'année prochaine.n'appelle plus, de la même manière quen'appelle pas- Les opérateurs binaires logiques (et) au début d'une ligne continuent la ligne précédente, comme le point fluide. Les exemples de code suivants sont équivalents :Auparavant :a été ajouté comme alternative plus efficace àa été ajouté comme remplacement plus efficace den'inclut plus de paramètres numérotés. De plus,etrefusent de traiter les paramètres numérotés.etont été ajoutés pour accéder aux paramètres numérotés et au paramètre « it ».accepte désormais un argument clé facultatifpour spécifier la taille de l'énumérateur. Il peut s'agir d'un entier, de, d'un objet appelable (tel qu'un lambda) ou depour indiquer une taille inconnue. Si elle n'est pas spécifiée, la taille par défaut estLorsqu'une erreur ArgumentError est levée, elle affiche désormais des extraits de code pour l'appel de méthode (appelant) et la définition de méthode (appelé).Introduction de la prise en charge de l'argumentsimilaire à- Introduction depour interrompre une fibre avec une exception donnée. Le cas d'utilisation initial consiste à interrompre une fibre qui attend une opération d'E/S bloquante lorsque l'opération d'E/S est fermée.- Introduction depour permettre au planificateur de fibres de continuer le traitement lorsque les exceptions de signal sont désactivées.- Réintroduction du hookpourasynchrone.- Appel delors du vidage du tampon d'écriture IO.est désormais disponible sous Linux via l'appel système statx lorsqu'il est pris en charge par le noyau et le système de fichiers.acceptecomme argument de délai d'expiration.- Un comportement obsolète, la création de processus par les méthodes de classeavec unen tête, a été supprimé.vérifie désormais l'existence d'une méthode, ce qui permet de contrôler les variables d'instance affichées dans la chaîne- Un comportement obsolète, la création de processus paravec unen tête, a été supprimé.etont été ajoutés.Pathname est passé du statut de gem par défaut à celui de classe centrale de Ruby.affiche désormais les paramètres optionnels anonymes sous la formeau lieu de, ce qui rend la sortie cohérente avec le cas où le paramètre anonyme est obligatoire.- La classea été ajoutée pour un nouveau mécanisme de synchronisation permettant la communication entre les Ractors.fournit les méthodes suivantes :(ouEn conséquence,etont été supprimés.etont été ajoutées pour attendre la fin d'un Ractor. Elles sont similaires àetetont été ajoutées en tant qu'interfaces de bas niveau utilisées en interne pour implémentern'accepte désormais que les Ractors et les Ports. Si des Ractors sont fournis, elle renvoie une valeur lorsqu'un Ractor se termine.a été ajouté. Chaquedispose d'un port par défaut, qui est utilisé paret