Ruby ou Rails ?

Pourquoi suis-je tombé amoureux de Ruby on Rails ?

Je suis (encore) un passionné

Quelqu'un utilise-t-il encore Rails ?

Mais est-ce que ça a été mis à l'échelle ?

il utilise la version HEAD la plus récente de Rails

il traite jusqu'à 1,3 million de requêtes par seconde

il dessert ~10 % du trafic de TOUT le commerce électronique.

Vous commencez très bas, très simple, en ayant très peu à apprendre, et ensuite vous pouvez aller jusqu'à devenir la personne la plus importante dans votre entreprise, dans votre industrie, même si vous n'avez pas les qualifications nécessaires. J'aime cet aspect de Ruby on Rails. J'aime la diversité des personnes qui ont pu faire carrière dans la programmation grâce à ce cadre que nous avons créé. Vous commencez très bas, très simple, en ayant très peu à apprendre, et ensuite vous pouvez aller jusqu'à devenir la personne la plus importante dans votre entreprise, dans votre industrie, même si vous n'avez pas les qualifications nécessaires. J'aime cet aspect de Ruby on Rails. J'aime la diversité des personnes qui ont pu faire carrière dans la programmation grâce à ce cadre que nous avons créé.

Il était une fois un petit quiz en ligne avec 10 questions.Chaque question affichait une petite méthode et il fallait deviner si elle était définie dans le langage Ruby ou dans le framework Rails.Ni Matz ni DHH n'ont obtenu 10/10. Yukihiro Matsumoto , également connu sous le nom de Matz, est le créateur du langage Ruby.David Heinemeier Hanson, alias DHH , a inventé le framework Rails.Si aucun d'entre eux n'est capable de faire la différence entre Ruby et Ruby on Rails, soyez indulgents avec moi ; il se peut que je mélange certaines choses.Il y a plus de dix ans, lors d'une pause semestrielle, j'ai publié un tweet disant que je voulais apprendre quelque chose de nouveau.Un ami m'a répondu :J'ai alors commencé à suivre un guide sur la façon de construire un clone de Twitter et un blog simple avec RoR.Cela m'a pris moins de deux jours. C'est époustouflant !La syntaxe de Ruby/Rails se lit souvent comme un texte anglais.Il n'est donc pas étonnant que la doctrine de Rails soit "".Après cette expérience, je suis allé faire un stage en utilisant explicitement Ruby on Rails.Ce tutoriel et le stage qui a suivi sont les raisons pour lesquelles j'apprécie le monde Ruby/Rails depuis plus d'une décennie maintenant.Ce monde se compose d'une grande communauté et d'un écosystème encore plus grand.En Ruby, les paquets sont appelés. Nous disposons donc d'un excellent système d'empaquetage appeléDeux autres outils que j'utilise très fréquemment sont Rubular pour jouer avec les expressions régulières, et The Ruby Toolbox pour trouver des solutions existantes aux problèmes que nous avons à résoudre.Aujourd'hui encore, je suis un "".Rails et Ruby évoluent en permanence. La tradition veut qu'une nouvelle version majeure/mineure de Ruby soit publiée à chaque Noël.C'est un cadeau à la communauté.Rails n'est peut-être plusIl a grandi, mais surprend toujours la communauté avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations utiles.Ce que j'apprécie toujours autant, c'est que "". C'est-à-dire qu'il est livré avec un grand nombre de paramètres par défaut qu'il est facile de modifier !Si vous n'êtes pas satisfait du framework de test par défaut dans un nouveau projet Rails, vous pouvez le remplacer par ce que vous préférez ! Voulez-vous simplement utiliser Rails comme une API et ne pas envoyer de HTML sur le fil ?C'est exactement ce que nous faisons avec Rails chez Honeypot.Une phrase que je lis ou que j'entends de temps en temps est "Rails n'est-il pas encore mort ?Récemment, Rails 7.1 a été publié avec plus de 800 contributeurs différents !Et cela correspond à l'histoire récente du développement de Rails.Du point de vue de la maintenance, Rails n'est donc pas encore mort.Il y a près d'un an, la Rails Foundation a été créée.Il s'agit d'une organisation à but non lucratif visant à améliorer la documentation, l'éducation, le marketing et les événements autour de Rails. L'une de ses principales étapes a été l'organisation de la toute première conférence Rails World à Amsterdam cette année. Les billets ont été vendus en 45 minutes ! Je dirais que c'est le signe d'une communauté très active.C'est une phrase que je lis/entends de plus en plus souvent.Comme nous le savons déjà, Ruby n'est plus, et ce n'est certainement pas le plus rapide non plus.Mais saviez-vous que vous utilisez très probablement un site web Ruby On Rails presque quotidiennement ?Je veux parler de GitHub et de GitLab. Tous deux sont des applications Ruby On Rails assez classiques.GitLab est une application web open-source, au cas où vous voudriez parcourir la base de codeUne autre entreprise dont vous avez peut-être entendu parler, et qui utilise toujours Ruby On Rails, est Shopify !Et puisque nous parlons de mise à l'échelle, laissez-moi vous présenter quelques faits sur Shopify en ce qui concerne la mise à l'échelle de Rails :Permettez-moi également de citer quelques autres entreprises qui utilisent ou ont utilisé Rails : Twitch, SoundCloud, Airbnb, et bien sûr Honeypot.Donc, si Rails est assez bon pour un produit comme GitHub et Shopify, il est probablement sûr de dire :Permettez-moi de conclure avec une citation de DHH sur Rails :Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que Ruby on Rails est dépassé ?