Un nouveau mécanisme pour écrire du JavaScript





-javascript [ bundler ]

- css [ bundler ]

Esbuild, Rollup.js

Autres ajouts et modifications dans Rails 7

des attributs chiffrés ont été ajoutés à Active Record, permettant à une application d'offrir un chiffrement au travail en plus de la couverture traditionnelle au repos et en transit. Cela apporte une sécurité supplémentaire ;

chargement asynchrone des requêtes pour l'exécution des requêtes en parallèle ;

le préchargeur d'application Spring pour Rails n'est plus activé par défaut, les ordinateurs plus rapides l'ayant rendu moins pertinent ;

ActionController ::Live#send_stream permet de diffuser facilement les fichiers générés à la volée dans les actions du contrôleur ;

permet de diffuser facilement les fichiers générés à la volée dans les actions du contrôleur ; Active Storage utilise désormais libvips , plus sûre et plus rapide, comme processeur de variantes par défaut ;

utilise désormais , plus sûre et plus rapide, comme processeur de variantes par défaut ; Les tests parallélisés comparent désormais le nombre de cœurs de processeur au nombre de tests et échelonnent la parallélisation en conséquence.

En effet, jusqu'à présent, Ruby on Rails faisait appel àpour utiliser les dernières versions de JavaScript, mais avec Rails 7 l'équipe du framework a souhaité rendre JavaScript indépendant de Node.js, avec une prise en charge étendue des navigateurs, une adoption généralisée deet une nouvelle norme pour l'outil Import Maps. Rails 7 vise à gérer JavaScript de manière indépendante de Node.js, en remplaçantetparetafin de fournir une configuration frontale complète pour la création d'applications Rails.Ainsi, selon les notes de version de la version alpha, il n'est plus nécessaire de s'occuper des dépendances de Node.js dans, des configurations de bundlers ou d'autres problèmes courants de développement JavaScript. Les développeurs de Rails ont également amélioré l'intégration entre Rails et les bundlers. Descompagnons qui peuvent être déclenchés via les nouveauxetde Rails permettent de démarrer une nouvelle application ou de modifier une application qui commence avec [C=JavaScript]import maps[/B] pour utiliseret d'autres technologies.Un certain nombre d'autres fonctionnalités ont été ajoutées et améliorées dans première version alpha de Rails 7. On distingue notamment :Source : Ruby on Rails 7 (Alpha 1) Que pensez-vous des nouveautés introduites par Rails 7 ?