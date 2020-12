Code : Sélectionner tout 1

module ChatApp VERSION: String class Channel attr_reader name: String attr_reader messages: Array [ Message ] attr_reader users: Array [ User | Bot ] # `|` means union types, `User` or `Bot`. def initialize: ( String ) -> void def post: ( String , from: User | Bot ) -> Message # Method overloading is supported. | ( File, from: User | Bot ) -> Message end end

# test.rb class User def initialize ( name:, age: ) @ name, @ age = name, age end attr_reader :name, :age end User. new ( name: "John" , age: 20 )

$ typeprof test . rb # Classes class User attr_reader name : String attr_reader age : Integer def initialize : ( name: String , age: Integer ) -> [ String , Integer ] end

Mutex#lock, Mutex#unlock, Mutex#sleep

ConditionVariable#wait

Queue#pop, SizedQueue#push

Thread#join

Kernel#sleep

Process.wait

IO#wait, IO#read, IO#write and related methods (e.g. #wait_readable, #gets, #puts and so on).

IO#select n'est pas supporté.

0 => a p a #=> 0 { b: 0 , c: 1 } => { b: } p b #=> 0

start = Time. now def each_top_level_statement initialize_input catch ( :TERM_INPUT ) do loop do begin prompt unless l = lex throw :TERM_INPUT if @ line == '' else @ line_no + = l. count ( "

" ) next if l == "

" @ line. concat l if @ code_block_open or @ ltype or @ continue or @ indent > 0 next end end if @ line != "

" @ line. force_encoding ( @ io. encoding ) yield @ line, @ exp_line_no end break if @ io. eof ? @ line = '' @ exp_line_no = @ line_no @ indent = 0 rescue TerminateLineInput initialize_input prompt end end end end puts "Duration: #{Time.now - start} seconds" # end

L'équipe de développement du langage de programmation Ruby annonce la disponibilité de la première version admissible de Ruby 3.0.0. C'est une version qui introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations de performances. Au niveau des nouvelles fonctionnalités, l'équipe de développement apporte de nouveautés pour RBS, un langage pour décrire les types de programmes Ruby. Les vérificateurs de type, y compris TypeProf et d'autres outils prenant en charge RBS, comprendront beaucoup mieux les programmes Ruby avec les définitions RBS.Vous pouvez noter la définition des classes et des modules : les méthodes définies dans une classe, variables d'instance et leurs types, et relations d'héritage / mix-in. Le but de RBS est de prendre en charge les modèles couramment observés dans les programmes Ruby et il permet d'écrire des types avancés, y compris les types d'union, la surcharge de méthode et les génériques. Ruby 3.0 est livré avec rbsgem, qui permet d'analyser et de traiter les définitions de type écrites en RBS. Voici un petit exemple de RBS avec des définitions de classe, de module et de constante :La RC1 de Ruby 3.0.0 vient avec TypeProf. Il s'agit d'un outil d'analyse de type inclus dans le paquet Ruby. Actuellement, TypeProf sert en quelque sorte d'inférence de type. Il lit le code Ruby simple (non annoté), analyse les méthodes définies et leur utilisation, et génère un prototype de signature de type au format RBS. Il est possible de lancer TypeProf en enregistrant l'entrée sous "test.rb" et en invoquant une commande appelée "typeprof test.rb".Voici ci-dessous une démo de TypeProf :En sortie, on a :L'équipe de développement avertit néanmoins que TypeProf est expérimental et n'est pas encore aussi mature ; seul un sous-ensemble du langage Ruby est supporté, et la détection des erreurs de frappe est limitée. Mais il continue à se développer rapidement pour améliorer la couverture des fonctionnalités du langage, les performances d'analyse et la convivialité.Une autre nouvelle fonctionnalité expérimentale est le Ractor. Il est conçu pour fournir une fonction d'exécution parallèle sans souci de sécurité des fils. Vous pouvez créer plusieurs ractors et les exécuter en parallèle. Ractor vous permet de réaliser des programmes parallèles sans risque pour les threads, car les ractors ne peuvent pas partager des objets normaux. La communication entre les ractors est prise en charge par la transmission de messages.Pour limiter le partage d'objets, Ractor introduit plusieurs restrictions dans la syntaxe de Ruby (sans plusieurs ractors, il n'y a pas de restriction). La spécification et l'implémentation ne sont pas matures et peuvent être modifiées à l'avenir, de sorte que cette fonctionnalité est marquée comme expérimentale et affiche l'avertissement "experimental feature" lors du premier Ractor.new.Ruby 3.0.0 RC1 introduit le "Planificateur de fibres ( Fiber Scheduler en Anglais )". Cela permet une concurrence légère sans modifier le code existant. Voici les Classes/méthodes actuellement prises en charge :Parmi les autres nouvelles fonctionnalités notables, on note que la correspondance de motifs sur une ligne est repensée (expérimental). => est ajouté. Il peut être utilisé comme une affectation à droite. Exemple :in est changé pour retourner true ou false. Le motif de recherche est ajouté (expérimental). Une définition de méthode sans fin est ajoutée. Hash#except est maintenant intégré. La vue mémoire est ajoutée en tant que fonctionnalité expérimentale. Il s'agit d'un nouvel ensemble C-API pour échanger une zone de mémoire brute, telle qu'un tableau numérique et une image bitmap, entre des bibliothèques d'extension. Les bibliothèques d'extensions peuvent également partager les métadonnées de la zone mémoire qui se compose de la forme, du format d'élément, etc. En utilisant ces types de métadonnées, les bibliothèques d'extensions peuvent partager même un tableau multidimensionnel de manière appropriée. Cette fonctionnalité est conçue en faisant référence au protocole de tampon de Python.En ce qui concerne les améliorations des performances, de nombreuses améliorations ont été mises en œuvre dans MJIT. Le collage de code long sur IRB est 53 fois plus rapide que celui fourni avec Ruby 2.7.0. Par exemple, le temps requis pour coller l'exemple de code ci-dessous passe de 11,7 secondes à 0,22 seconde, selon l'équipe de développement du langage.Source : Ruby 3.0.0 RC1 Que pensez-vous des nouveautés dans cette version ?