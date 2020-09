1

require 'prime' # n.prime? with sent integers in r1, r2 run in parallel r1, r2 = * ( 1 .. 2 ) . map do Ractor. new do n = Ractor. recv n. prime ? end end # send parameters r1. send 2 ** 61 - 1 r2. send 2 ** 61 + 15 # wait for the results of expr1, expr2 p r1. take #=> true p r2. take #=> true