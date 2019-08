RubyMine 2019.2 est disponible Avec un débogueur plus rapide, la prise en charge de Ruby 2.7 et de Rails 6 0PARTAGES 6 0 JetBrains vient d'annoncer la sortie de RubyMine 2019.2, son EDI pour le développement Web avec Ruby et supportant Ruby on Rails. Cette version vient avec bon nombre de nouveautés et améliorations, y compris la prise en charge de Rails 6 et de Ruby 2.7, une amélioration de YARD et du débogueur, entre autres.



Débogueur



L'une des principales améliorations est que le débogueur est plus rapide, comme vous pouvez le voir dans les résultats de tests de performance donnés par la figure ci-dessous :





Il est aussi désormais possible d'examiner chaque méthode ou bloc sur une ligne grâce à la nouvelle action de débogueur "Smart Step Into". Auparavant, si vous rencontriez une ligne avec beaucoup de méthodes dans une session de débogage, RubyMine n'était capable que d'examiner la première méthode de la ligne. Le "Smart Step Into" nouvellement ajouté lève cette contrainte et vous permet d'examiner chacune des méthodes situées sur la même ligne. Il rend plus facile le débogage d'une ligne avec plusieurs instructions.





Avec la nouvelle version, vous pouvez aussi définir des points d'arrêt non seulement sur des lignes, mais également sur des blocs. Lorsque vous cliquez dans la zone gauche de l'EDI pour définir un point d'arrêt sur une ligne contenant un bloc, RubyMine vous demande si vous souhaitez définir le point d'arrêt sur la ligne, le bloc ou les deux.





Support de Ruby 2.7 et de Rails 6



RubyMine 2019.2 prend en charge le pattern matching ou filtrage par motif, introduit dans la première preview de Ruby 2.7 en tant que fonctionnalité expérimentale. Il supporte également Action Mailbox, un nouveau framework qui sera livré avec Rails 6, et qui permet de recevoir et traiter les emails entrants dans Rails. On note en outre l'ajout d'une prise en charge pour Enum (ActiveRecord::Enum) incluant l’autocomplétion de code, la navigation et la recherche d'usages pour les noms, etc.



YARD



JetBrains dit améliorer progressivement sa prise en charge de YARD (un générateur de documentation intégré pour le langage de programmation Ruby) afin de vous aider à créer et à gérer des tags YARD et à obtenir une meilleure autocomplétion de votre code dans RubyMine en fonction des annotations YARD.



JavaScript



Cette version introduit de nouvelles intentions. Il s'agit entre autres de l'intention "Propagate to destructuring" (Alt-Entrée), qui vous permet de remplacer une variable supplémentaire si cela est possible avec une autre destructuration. Pour information, la destructuration consiste à décomposer les valeurs des tableaux et des objets pour obtenir des variables utilisant une syntaxe très concise... Pour supprimer complètement une destructuration, vous pouvez utiliser l'intention "Replace destructuring with property or index access".



Le renommage du refactoring a aussi été amélioré. Lorsque vous renommez un symbole dans un fichier JavaScript ou TypeScript, l'EDI regroupe désormais les utilisations dynamiques et les exclut par défaut du refactoring. Cela rend le refactoring plus précis et vous donne plus de contrôle sur ce qui doit être renommé exactement dans la fenêtre d’outil "Refactoring Preview".



L'EDI de JetBrains offre une meilleure prise en charge des bibliothèques de composants Vue.js. Si vous utilisez Vuetify, BootstrapVue ou Quasar dans votre application Vue.js, la complétion de code pour ces composants (et aussi d'autres bibliothèques de composants Vue.js) et leurs propriétés est maintenant plus précise. Cela a été rendu possible grâce à une nouvelle approche que JetBrains a adoptée pour travailler avec ces bibliothèques dans l’EDI.



Avec la nouvelle inspection "Duplicated code fragment", l'EDI de JetBrains peut maintenant vous permettre de trouver facilement des doublons de code dans votre projet. Il vérifie votre code à la volée et met immédiatement en surbrillance les doublons potentiels dans l'éditeur. Cela fonctionne pour JavaScript, TypeScript, CSS, Sass, SCSS et Less.





Style de code



RubyMine 2019.2 offre une prise en charge améliorée de EditorConfig. Les fichiers EditorConfig vous permettent d'intégrer les paramètres de style de code directement dans votre référentiel. JetBrains a maintenant amélioré cette fonctionnalité pour la rendre plus flexible. Par exemple, il est maintenant possible d’utiliser plusieurs fichiers EditorConfig pour définir différents paramètres pour différentes parties de votre projet.



Scripts Shell



Cette version de RubyMine offre un support d'édition riche pour les scripts shell, y compris la complétion des mots et des chemins et la documentation rapide, pour les fichiers .sh et .bash. Vous pouvez également créer des configurations pour l'exécution de scripts shell. JetBrains a aussi intégré son EDI à plusieurs outils externes pour une prise en charge encore plus avancée des scripts shell. l'EDI s'intègre par exemple à ShellCheck pour le linting et shfmt pour le formatage du code.



Git



RubyMine 2019.2 apporte bien d'autres nouveautés, mais parmi celles qui ont été mises en avant par JetBrains, on peut encore citer, au niveau du contrôle de version, la complétion dans les fichiers .gitignore pour les noms de fichiers et de dossiers. Vous pouvez aussi ajouter rapidement un fichier à .gitignore à partir de l'onglet "Modifications locales".



Outils de bases de données



Au niveau des outils de bases de données également, on a, entre autres nouveautés, un meilleur support de la recherche en texte intégral. Vous pouvez désormais rechercher des données nécessaires même si vous ne connaissez pas leur emplacement exact. Faites un clic droit sur la source de données ou sur un groupe de sources de données dans lequel vous souhaitez effectuer la recherche, puis sélectionnez "Full-text Search". Les résultats sont filtrés pour ne vous montrer que les chaînes dans lesquelles les données sont trouvées. En quelques mots, c'est une fonctionnalité qui vous permettra de retrouver plus facilement vos données, où qu’elles se cachent.





Télécharger RubyMine 2019.2



Voir aussi :



PyCharm : la version 2019.2 de l'EDI Python disponible avec une amélioration de l'expérience Jupyter Notebook et un support initial de Python 3.8

CLion 2019.2 disponible, l'EDI C/C++ de JetBrains apporte des améliorations pour le développement embarqué et un débogueur expérimental MSVC

WebStorm 2019.2 disponible : tour d'horizon des nouveautés de l'EDI de JetBrains pour les développeurs JavaScript

IntelliJ IDEA 2019.2 apporte des fonctionnalités en préversion de Java 13, des outils de profilage et bien plus encore

La version 2019.2 de YouTrack, le logiciel de gestion de projet et de suivi des incidents est disponible et peut être désormais connecté à Bitbucket JetBrains vient d'annoncer la sortie de RubyMine 2019.2, son EDI pour le développement Web avec Ruby et supportant Ruby on Rails. Cette version vient avec bon nombre de nouveautés et améliorations, y compris la prise en charge de Rails 6 et de Ruby 2.7, une amélioration de YARD et du débogueur, entre autres.L'une des principales améliorations est que le débogueur est plus rapide, comme vous pouvez le voir dans les résultats de tests de performance donnés par la figure ci-dessous :Il est aussi désormais possible d'examiner chaque méthode ou bloc sur une ligne grâce à la nouvelle action de débogueur "Smart Step Into". Auparavant, si vous rencontriez une ligne avec beaucoup de méthodes dans une session de débogage, RubyMine n'était capable que d'examiner la première méthode de la ligne. Le "Smart Step Into" nouvellement ajouté lève cette contrainte et vous permet d'examiner chacune des méthodes situées sur la même ligne. Il rend plus facile le débogage d'une ligne avec plusieurs instructions.Avec la nouvelle version, vous pouvez aussi définir des points d'arrêt non seulement sur des lignes, mais également sur des blocs. Lorsque vous cliquez dans la zone gauche de l'EDI pour définir un point d'arrêt sur une ligne contenant un bloc, RubyMine vous demande si vous souhaitez définir le point d'arrêt sur la ligne, le bloc ou les deux.RubyMine 2019.2 prend en charge le pattern matching ou filtrage par motif, introduit dans la première preview de Ruby 2.7 en tant que fonctionnalité expérimentale. Il supporte également Action Mailbox, un nouveau framework qui sera livré avec Rails 6, et qui permet de recevoir et traiter les emails entrants dans Rails. On note en outre l'ajout d'une prise en charge pour Enum (ActiveRecord::Enum) incluant l’autocomplétion de code, la navigation et la recherche d'usages pour les noms, etc.JetBrains dit améliorer progressivement sa prise en charge de YARD (un générateur de documentation intégré pour le langage de programmation Ruby) afin de vous aider à créer et à gérer des tags YARD et à obtenir une meilleure autocomplétion de votre code dans RubyMine en fonction des annotations YARD.Cette version introduit de nouvelles intentions. Il s'agit entre autres de l'intention "Propagate to destructuring" (Alt-Entrée), qui vous permet de remplacer une variable supplémentaire si cela est possible avec une autre destructuration. Pour information, la destructuration consiste à décomposer les valeurs des tableaux et des objets pour obtenir des variables utilisant une syntaxe très concise... Pour supprimer complètement une destructuration, vous pouvez utiliser l'intention "Replace destructuring with property or index access".Le renommage du refactoring a aussi été amélioré. Lorsque vous renommez un symbole dans un fichier JavaScript ou TypeScript, l'EDI regroupe désormais les utilisations dynamiques et les exclut par défaut du refactoring. Cela rend le refactoring plus précis et vous donne plus de contrôle sur ce qui doit être renommé exactement dans la fenêtre d’outil "Refactoring Preview".L'EDI de JetBrains offre une meilleure prise en charge des bibliothèques de composants Vue.js. Si vous utilisez Vuetify, BootstrapVue ou Quasar dans votre application Vue.js, la complétion de code pour ces composants (et aussi d'autres bibliothèques de composants Vue.js) et leurs propriétés est maintenant plus précise. Cela a été rendu possible grâce à une nouvelle approche que JetBrains a adoptée pour travailler avec ces bibliothèques dans l’EDI.Avec la nouvelle inspection "Duplicated code fragment", l'EDI de JetBrains peut maintenant vous permettre de trouver facilement des doublons de code dans votre projet. Il vérifie votre code à la volée et met immédiatement en surbrillance les doublons potentiels dans l'éditeur. Cela fonctionne pour JavaScript, TypeScript, CSS, Sass, SCSS et Less.RubyMine 2019.2 offre une prise en charge améliorée de EditorConfig. Les fichiers EditorConfig vous permettent d'intégrer les paramètres de style de code directement dans votre référentiel. JetBrains a maintenant amélioré cette fonctionnalité pour la rendre plus flexible. Par exemple, il est maintenant possible d’utiliser plusieurs fichiers EditorConfig pour définir différents paramètres pour différentes parties de votre projet.Cette version de RubyMine offre un support d'édition riche pour les scripts shell, y compris la complétion des mots et des chemins et la documentation rapide, pour les fichiers .sh et .bash. Vous pouvez également créer des configurations pour l'exécution de scripts shell. JetBrains a aussi intégré son EDI à plusieurs outils externes pour une prise en charge encore plus avancée des scripts shell. l'EDI s'intègre par exemple à ShellCheck pour le linting et shfmt pour le formatage du code.RubyMine 2019.2 apporte bien d'autres nouveautés, mais parmi celles qui ont été mises en avant par JetBrains, on peut encore citer, au niveau du contrôle de version, la complétion dans les fichiers .gitignore pour les noms de fichiers et de dossiers. Vous pouvez aussi ajouter rapidement un fichier à .gitignore à partir de l'onglet "Modifications locales".Au niveau des outils de bases de données également, on a, entre autres nouveautés, un meilleur support de la recherche en texte intégral. Vous pouvez désormais rechercher des données nécessaires même si vous ne connaissez pas leur emplacement exact. Faites un clic droit sur la source de données ou sur un groupe de sources de données dans lequel vous souhaitez effectuer la recherche, puis sélectionnez "Full-text Search". Les résultats sont filtrés pour ne vous montrer que les chaînes dans lesquelles les données sont trouvées. En quelques mots, c'est une fonctionnalité qui vous permettra de retrouver plus facilement vos données, où qu’elles se cachent.